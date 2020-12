Jésica Cirio acorraló a Flor Peña frente a cámaras con una pregunta incómoda

El magazine de Telefe Flor de equipo, conducido por Flor Peña, es uno de los talismanes en el rating para el canal de las pelotas. La actriz se luce en su rol de conductora, apelando a su habitual carisma, y sacando así el máximo provecho de cada entrevista con sus invitados.

Este jueves, Jésica Cirio y Gerardo Rozín, conductores de La peña de Morfi, se animaron a la entrevista cruzada en el programa de Flor. La dupla compartió todo tipo de anécdotas personales. Sin embargo, Rozín en un momento incomodó a Cirio cuando le preguntó sobre los rumores que en un momento vincularon a su marido, Martín Insaurralde, con Peña.

"¿Es verdad que a tu actual marido le presentaron a otra mujer, una gran estrella que hoy trabaja como conductora en Telefe?", lanzó picante Gerardo. A lo que Jésica respondió: "Yo le voy a revolear algo, chicos". Pero acto seguido, la influencer sorprendió a la conductora con una frase contundente: "Estamos en la mesa indicada para que me lo conteste ella. Es algo que siempre quise saber".

Perpleja, Florencia negó haber tenido algo con Insaurralde y explicó: "Creo que lo de Martín siempre fue un gran PNT. Nunca tuve nada con él, fue más una cuestión que necesitaban que pase algo de lo cual yo no era parte. Yo lo conocí porque en el 'Bailando...' tenía un sueño en Lomas que era un refugio para mujeres víctimas de violencia de género entonces me lo presentaron a Martín".

Y luego agregó: "Un día vino al piso y se armó algo que no era, era divertido de ver. De hecho, yo llegué a la semifinal pero no gané y él me cumplió el sueño igual. Tuvimos varias charlas, pero fue una cuestión de la tele".

Para concluir el tema, Jésica cerró: "Sabía esto, yo se lo pregunté porque surgió el tema en algún almuerzo. Realmente sé que me dijo que no, pero a veces los hombres son ocultadores por eso quería saberlo de tu boca".