Contundente: Brancatelli dijo que Alberto Fernández en la tapa de revista Gente parece...

La tapa de la revista Gente con los personajes del año es un clásico que cada temporada despierta alguna polémica. En esta oportunidad, el periodista Diego Brancatelli criticó duramente la portada de la publicación, y puso el acento en la polémica ubicación y pose que se le otorgó a Alberto Fernández.

Sucede que una serie de desprolijidades en el retoque digital provocó una lluvia de comentarios sarcásticos y memes en la red. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Brancatelli lanzó sin filtro: "Me pareció horrible la tapa de Gente, desde la edición, tenerlo al Presidente sentado”. Y continuó: "50 están todos mal cortados, todo mal editado, mal posicionados, uno para acá, otro para allá. El Presidente echado como si fuera Papá Noel con el cuadro de Maradona. ¿Nadie lo cuida al Presidente? El Presidente tiene que estar firme en el medio".

"Le pusieron 200 años arriba (por Mirtha Legrand y Nacha Guevara), él (Alberto Fernández) en el medio, y el cuadro de Diego muerto abajo. Sólo lo podés analizar como una mala elección que han hecho, y que algunos personajes no tendrían que haber estado ahí y otros que faltan", agregó contundente el panelista de Intratables.

Además, remarcó: "Falta Ginés González García. ¿Por qué está el ministro de Salud de la Ciudad? ¿Qué hizo? Fue el año del ministro de Salud, te guste o no, de la Nación. ¿Por qué uno sí y el otro no? No está Carla Vizzotti”.

Finalmente, tras asegurar que Alberto Fernández parece Papá Noel en la portada de Gente, disparó: "Nadie de comunicación de la Nación pudo haber aceptado que lo pusieran sentado, abierto de piernas, panzón, con la corbata colgando en el medio de la revista con 200 años encima y con un retrato de alguien que acaba de fallecer, en el piso como diciendo que tenés la muerte en tus pies. Es horrible, horrible la tapa y horrible que hayan aceptado eso con el Presidente ahí en el medio".