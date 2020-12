¡Bomba! Luis Novaresio abandona Animales Sueltos: ¿Seguirá en América?

Luis Novaresio decidió abandonar en la conducción de Animales sueltos. "Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa", anticipó el periodista en diálogo con Adrían Pallares para Teleshow.

"Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mi, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…", anticipó. Lo cierto es que América cuenta con él para el próximo año, ya que lo considera figuras clave del canal y para eso trabaja en diferentes formatos para ofrecerle.

Además, el periodista habría recibido propuestas de otro grupo medios y ese pase incluiría también un cambio de radio, aunque aseguran que continuará con su exitoso ciclo Novaresio 910 en la segunda mañana de Radio La Red.

Al parecer, en América querrían recuperar el espíritu más festivo y de entretenimientos para el cierre de programación. La idea es que en el horario que hoy está Animales Sueltos, debute durante el verano Jey Mammon con un ciclo diario.

Recordemos que Novaresio debutó al frente del ciclo periodístico en marzo de este año, luego de que Alejandro Fantino estuviera al mando durante 11 temporadas. En ese momento, el periodista le dedicó unas cálidas palabras al público y a su predecesor.