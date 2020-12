Pía Shaw rompió en llanto frente a cámara: "Me da alegría poder irme de un lugar que..."

Este viernes, Pía Shaw se despidió entre lágrimas del programa de Informados de todo, por América.

Guillermo Andino le dedicó sentidas palabras a su compañera: "Es la campanita del programa, y cuando me dijiste que te ibas me dejaste helado. Pía se va muy bien del canal y me gusta que la gente crezca. Sé que es para mejor. Se han dicho muchas cosas, me gustaría que digas la verdad", expresó el conductor.

Conmovida, Pía respondió: "La verdad es que me da alegría poder irme de un lugar que la gente me quiere y me trata bien y que les parezca bien, que acepten que tengo ganas de otra cosa, de cambiar de aire. Me voy bien de acá, voy a probar oros caminos. Pasé una etapa divina. No sé qué voy a hacer, soy una agradecida y una apasionada de este trabajo y el medio lo ve. Por ahora me voy a tomar vacaciones, voy a ver a mi familia, voy a viajar a Posadas donde vive mi hermana y mis sobrinas que no veo hace un año, perdimos a un tío... Somos muy unidos y no pudimos disfrutarnos este año. No quiero correr, voy a pasar las fiestas y voy a quedarme allá. Fue un año súper difícil y quiero parar un poco".

Luego agregó: "No es fácil ser conductora mujer en la tele; es súper difícil. El medio muchas veces es injusto y no perdona el recorrido, pero me encanta formar parte de equipos. Soy una privilegiada porque dan tanto cariño, y tan real".

Tras unas palabras de despedida de Luis Ventura y de imágenes que mostraron la trayectoria de la periodista, todo el staff se despidió de la coconductora.

Luciana Arias es la periodista que estará a partir del lunes en IDT, en el lugar que Pía deja vacante.