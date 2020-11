Nada la frena: Khloé Kardashian vendió su mansión por una increíble suma millonaria

En 2014, Khloé Kardashian le compró a Justin Bieber su mansión en la lujosa zona de Calabasas, una de las más exclusivas de Los Ángeles, por 7.2 millones de dólares.

Claro que la hermana de Kim le imprimió su estilo y le hizo varias remodelaciones -para las que contrató a los mejores diseñadores-, como eliminar la pista de skate que había construido el cantante.

La casa tiene además seis dormitorios y siete baños, cine, piscina con hidromasaje, un espacio para hacer meditación, un enorme jardín y un lugar de juego para niños.

A fines de mayo de este año, “Koko” puso a la venta la propiedad por la módica suma de 18.9 millones de dólares y decidió mudarse al lado de su mamá, Kris Jenner, en Hidden Hills.

Finalmente, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” logró vender su mansión, aunque tuvo que rebajar el precio a 15.5 millones de dólares. Aún así, se convirtió en la casa más cara jamás vendida en la zona.