Pablo Echarri tildó de "operador político" a Jonatan Viale y estalló la polémica

Jonatan Viale volvió a protagonizar una fuerte polémica al hacer un editorial en el que preguntó "cuándo Argentina se convirtió en esta porquería", y entre las muchas críticas que recibió, fue Pablo Echarri la que esbozó la más lapidaria.

Asegurando que en la Argentina "el esfuerzo y el estudio están mal vistos", el conductor lanzó: "En este país es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, preguntale a (Juan) Grabois. Es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede".

"No le permiten ir a la escuela a los chicos y no reaccionamos. Se nos cagan de risa en la cara y no reaccionamos. Hay algo que está mal, pero todo se puede resolver yendo un poquito al casino", concluyó.

Al ver las repercusiones de los comentarios, el actor opinó sin filtro en las redes sociales. Usando de puntapié la pregunta sobre "desde cuándo Argentina se convirtió en una porquería", Echarri escribió: "Estaría coincidiendo con tu decisión de transformarte en el furioso operador político de la oposición en el que transformaste, @JonatanViale".

Recordemos que las opiniones de Viale en su programa radial en AM La Red suelen no pasar desapercibidos. En una ocasión el periodista fue cuestionado por su padre, Mauro Viale, cuando opinó sobre la Ley de Emergencia Económica en diciembre de 2019, pocos días después de que haya asumido Alberto Fernández como presidente de la Nación.