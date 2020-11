Feinmann se burló de un conocido periodista y recibió una respuesta inesperada

Eduardo Feinmann protagonizó un nuevo cruce con su colega Pablo Duggan. El meollo del asunto se generó debido a un presunto informe que Duggan hizo en C5N contando los beneficios de hacer el "pan dulce de polenta".

Pero el conductor de A24 no pudo regodearse en su ironía ya que en realidad el informe en cuestión no existió, y el graph que circuló en las redes es un montaje.

"Se ve que te duele perder en el rating de TV y radio, que tenés que inventar esta idiotez. Tené dignidad", disparó Duggan.

Se ve que te duele perder en el rating de TV y radio, que tenés que inventar esta idiotez. Tené dignidad. Invito a @Chequeado @matydisanti a que corroboren que esto es falso. La próxima armalo bien, mal perdedor. https://t.co/zRCiuAWWIg — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 20, 2020

Más allá de que el periodista de C5n embebió el tuit original de Feinmann, el conductor de A24 decidió borrarlo en medio del desliz.

Recordemos que recientemente Duggan cargó contra Feinmann por su desafortunada comparación entre los fallecidos a causa del coronavirus y los desaparecidos de la dictadura militar.

En esa oportunidad, Feinmann respondió con artillería pesada al recordar una desafortunada declaración de su rival en la que dijo: "Gente de River me dijo que hablaron con los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti y les dijeron: 'Nunca jamás sentimos que éramos abusados'. La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso". Frente a ese textual del pasado, el conductor de A24 retrucó: "¡Qué nunca quede impune! Nunca más a quienes avalan la pedofilia".