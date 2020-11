Eduardo Feinmann mostró como el Gobierno le "está destruyendo la cabeza a los jóvenes"

Eduardo Feinmann compartió imágenes de la celebración por el Día del Militante en la provincia de Formosa, y lanzó un filoso comentario en su programa de A24.

"Nos fumamos alto porro y nos convidaron 'tirri', nos dan buena maconia", manifiesta uno de los jóvenes en el video compartido en el ciclo de Feinmann. Mientras otros aseguran estar celebrando "el día del militar", en lugar del "día del militante"

Al ver estas imágnes, el conductor reflexionó: "Están creando este tipo de sociedad en la Argentina. El daño que han hecho los 12 años de kirchnerismo y cristinismo fue brutal en la cultura y en los valores, en todo lo que hace a una sociedad bien nacida, y acá te das cuenta cómo le están destruyendo la cabeza a los jóvenes".

Y finalizó incisivo: "Esto es en Formosa. Como en el conurbano, se van a enojar conmigo, no me importa, además este señor [por Gildo Insfrán] los hace militar en el colegio. No tienen idea de nada, les ponen unos mangos, les dan faso, marihuana y alcohol y los mandan con la pechera de La Cámpora a militar".