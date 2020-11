¡Tenso cruce! Ricardo Canaletti fulminó en vivo a Pablo Duggan

Luego del estreno de "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", la exitosa mini serie de Netflix sobre el caso Belsunce, el periodista Pablo Duggan cargó contra Ricardo Canaletti por su forma de cubrir la causa y el periodista le respondió picante desde su programa en TN.

El miércoles, entrevistado por Intrusos, el conductor de C5N se refirió al rol de los medios en el caso García Belsunce y fue lapidario con el periodista de policiales de El Trece y TN, así como también los diarios Clarín y La Nación.

"¿Es mucho pedirle a alguien como Canaletti, que se hizo un picnic y se hizo famoso gracias a este caso, saltando de Clarín a ser una estrella en TN, que lea el expediente?", preguntó Duggan.

"Que lo lea de manera independiente, como lo hice yo. Estoy seguro de que no lo leyó. Estoy segurísimo, porque hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas estupideces que él sabe perfectamente que son falsas", disparó.

Rápidamente, la respuesta no tardó en llegar. Desde su programa Cámara del Crimen, Canaletti hizo un duro descargo. "El documental no crea ninguna duda. No hay dudas con este caso . Yo no voy a hablar del tema más allá de lo necesario para explicarles por qué no hay ninguna duda. No hay ningún misterio. Hemos escrito libros, hemos hecho programas de televisión. Hace 18 años estamos con este tema ", arrancó.

"Durante 18 años tratamos de que los Belsunce no se salgan con la suya. Los frenamos, la mayoría de los periodistas los frenamos. Pero 18 años es mucho tiempo contra una maquinaria muy poderosa que puede sostener los honorarios de abogados carísimos, y lo han logrado, están fuera de todo", afirmó.

"A mí, muy pocos se cuelgan de mi entrepierna", tiró tras los comentarios de Duggan, aunque sin nombrarlo. Y continuó: "Me han imitado, han copiado mis puntos de vista sobre casos criminales. Está todo bien, hermano, todos laburamos de lo mismo. Pero me han insultado, con lo cual eso me demuestra que no son colegas", afirmó.

Luego, acercándose a cámara, lanzó: "Sí, sí, sí, yo sé que lo estás grabando... Ya sé que es para tener un minuto de cámara, ya lo sé. Pero como yo no le doy importancia a eso", remarcó.

Por último, Canaletti reiteró. "No voy a hablar más del caso María Marta García Belsunce. ¡Adiós, María Marta!".