Susana Giménez habría conquistado a un particular empresario: ¿Quién es?

Susana Giménez continúa con su estadía indefinida en Punta del Este. Ahora, salió a la luz un rumor sobre que la diva estaría viviendo un romance con un empresario llamado Aníbal, que se dedica al negocio de las criptomonedas.

"El viernes a la noche Susana Giménez estuvo en un recital que dio su hermano en un restaurant en Punta del Este junto a un chongo. ¿Hace cuanto no vemos a Susana divertirse de esa manera? Este sería el supuesto novio, pretendiente, amigo de Susana", informó Daniel Ambrosino.

"Se llama Aníbal, tengo el apellido también pero no voy a decirlo porque no es necesario, empieza con A también. Creo que es del tipo, del patrón que le gustan a Susana Giménez", afirmó el periodista.

Y luego agregó: "El amor vaya uno a saber donde queda, acá estamos hablando de chongaje. Él se dedica a las criptomonedas".

Ambrosino mostró un video del concierto de Patricio Giménez donde se ve a Susana bailando junto al empresario. "En el video se los ve a todos felices. No se los ve con barbijos porque en Punta del Este no está reglamentado, en reuniones de este estilo no es obligatorio. Si en los lugares públicos", aclaró.