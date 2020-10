Tras dar positivo en Covid-19, Nati Jota le pidió un favor a Ivana Nadal

Nati Jota confirmó esta semana que dio positivo en coronavirus a través de sus redes sociales. A partir de las fuertes repercusiones de la noticia, este jueves la influencer contó en Intrusos cómo está transitando la enfermedad y aprovechó para disparar contra Ivana Nadal.

"Estoy bien, hoy un poco mejor. Tuve dos días de estar un poco caída, tengo la voz un poco tomada pero no me duele la garganta ni nada. Sí perdí el olfato, no huelo nada. Es como si las cosas no tuvieran olor", comentó.

Ante el resultado positivo, las alarmas se encendieron, ya que la influencer había estado como invitada de algunos programas televisivos como Bienvenidos a bordo y El show de los escandalones. Enseguida confesó su sentimiento de culpa al enterarse de que Anamá Ferreira también tiene coronavirus. "Me siento re culpable porque seguramente fui yo quien la contagió. La verdad que no estuvimos cerca en ningún momento. Durante el programa estamos a una distancia de más de un metro, no compartimos lugar de maquillaje, cada una lleva lo suyo... Es muy loco eso", indicó.

Finalmente, le consultaron por su ex pareja, Bruno Siri, actual pareja de Nadal. "¿Tu ex te escribió?", disparó un panelistas."No, pero creo que porque estoy bien, es un Covid leve. Igual mejor que no me llame. Espero que Ivana me tire buenas vibras del universo", respondió con ironía.