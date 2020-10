Tremendo: le dijeron a Feinmann que "se hizo caca en los calzoncillos"

La infectóloga Gabriela Piovano volvió a criticar contundentemente a Eduardo Feinmann en diálogo con Radio 10. La doctora calificó al conductor de irresponsable por haber militado en contra de la cuarentena.

"Hay una realidad: cuando él estuvo encerrado en una pieza y le dijeron que se tenía que poner boca abajo porque si no se recuperaba con eso le iban a tener que poner un respirador, el tipo se sintió mal. Entonces yo no estaba aterrorizando, yo daba la advertencia... No estás a la altura para estar hablando frente a millones de personas, o estás trabajando para la confusión", lanzó Piovano en el programa "Secreto de sumario".

Y agregó fulminante: "A ver, si yo digo que el señor Feinmann, que me dijo infectoterrorista, se hizo caca en el calzoncillo, mínimamente, si tuviera honor, diría que se equivocó", indicó Piovano. Como yo, que cuando empezó todo esto dije que no era necesario cerrar todo el país pero cuando vi, que es lo que vio el gobierno, que viene una médica infradotada, hace una mateada e infecta a toda una provincia; y después vino un pelotudo a hacer un casamiento y fue con fiebre; después, otro idiota lleva al hijo con fiebre de vacaciones... bueno, entonces, evidentemente tenés que cerrar todo el país".

Luego, en una franca adhesión a la cuarentena extendida pautada por el Gobierno lanzó: "Es que yo no estaría equivocada si tuviéramos una población con una mentalidad colectiva responsable e inteligente, porque si vos venías en avión lo que tenías que hacer al llegar era no boludear y quedarte en tu casa. Se hubiese terminado el problema en las primeras 2 semanas. Entonces, cuando veo los motivos del Gobierno, adhiero a la medida. No quedó otra que cerrar todo".