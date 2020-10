La panelista de Pampita rompió el silencio tras la difusión de su video íntimo

Carolina Haldemann sufrió un hackeo y difundieron imágenes de ella en su casa barriendo sin ropa. En diálogo con la periodista Cindy Damestoy, la panelista de Pampita diálogo con LA NACION sobre el mal momento que está atravesando.

"Entraron a mi computadora y accedieron a la cámara de la PC; y encima las imágenes están editadas, es decir que yo no sé cuánto tiempo grabaron", comentó Hadelmann.

Con respecto a la repercusión del video en los medios, enfatizó: "No puedo creer que haya mujeres que se rían de la situación. Que descrean que algo así les puede pasar a ellas. O que no crean que me pasó de verdad. Me espiaron en mi casa, donde se supone que cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Cómo se pueden reír de eso? Me parece deplorable".

Además, la panelista comentó que el material ahora está en una página de videos íntimos, con su nombre y apellido. "Eso atenta contra la privacidad de mi persona porque fue un espionaje a mi casa. No es un video de mi autoría y para denunciar tengo que probar que no fui yo quien subió ese material", reveló.

"No es grato verte desnuda y expuesta cuando no era tu voluntad. Me da pánico usar la computadora. Le puse antivirus pero me siento insegura, sospecho que me pueden espiar incluso desde el celular", agregó afligida.

Finalmente, la panelista hizo una recomendación: "Yo era de las que pensaban que no me iba a pasar, y ahora estoy en esta situación; por favor tapen las cámaras de sus computadoras porque le puede pasar".