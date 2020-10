Durísimo: Jorge Rial salió al cruce con Eduardo Feinmann en redes

El 17 de octubre se celebró en todo el país el Día de la Lealtad Peronista y a pesar de la pandemia, los festejos no se hicieron esperar. En Buenos Aires, los militantes se congregaron en una enorme caravana de autos en el Obelisco. En distintos puntos de la Argentina se realizó lo mismo: en Mendoza, por ejemplo, los festejos coparon las calles del centro de la ciudad.

Luego de la movilización en la capital porteña, las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra. Uno de los que opinó sobre lo sucedido fue Eduardo Feinmann mostrando una imagen del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires absolutamente cubierto de basura.

"Seguramente para @SantiCafiero la movilización del 17 de octubre fue con gente y pueblo", escribió en Twitter el conductor de A24. Rápidamente los usuarios salieron a criticarlo porque la imagen no era reciente, sino que fue tomada en diciembre del año pasado.

Seguramente para @SantiCafiero la movilización del 17 de octubre fue con gente y pueblo. pic.twitter.com/i4NRTESYNp — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 18, 2020

"Si posteás la foto que te llegó por WhatsApp sin chequear o si lo hacés sabiendo que no es de ayer y la subís igual para generar odio, es igual de lamentable", "Saludos eduardo fakeman, esa foto no es de ayer", "Que buena foto Edu. Pero si tenés una de ayer sería mejor para intentar contarla", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas en la red social del pajarito.

Jorge Rial, fiel a su estilo, no se la dejó pasar y salió al cruce con el periodista. "Es una foto de la asunción de @alferdez. Igual había quedado peor la plaza en el 55, pero eso no molestó mucho. De última, eran peronistas", señaló irónicamente el conductor de Intrusos.