El descargo de Mica Tinelli que generó repudio en las redes: "Soy una persona..."

Micaela Tinelli viene siendo objeto de críticas en las redes sociales. Harta, la hija de Marcelo Tinelli decidió ponerle fin a la situación.

Todo comenzó cuando Micaela expresó que las redes sociales la deprimían. A raíz de esa declaración, recibió fuertes mensajes que la llevaron a aclarar su postura.

"El otro día subí algo a mis historias donde di a entender que me pasa mucho esto de que las redes sociales me deprimen. Muchas personas no entendieron y me dijeron cosas como 'ustedes, los influencers, muestran todo el tiempo una vida perfecta' o me hablan como si viviese en una nube de pedos fuera de la realidad. La verdad, nada más lejos de todo eso que dijeron. Estoy con los pies muy puestos sobre la tierra", escribió.

Luego, aclaró que es una persona "común y corriente" y que, a diferencia de lo que muchos creen, su vida "no es toda color de rosas". "Humildemente, no me considero influencer", sostuvo, y añadió: "Lo que elijo mostrar no es ni un 20% de lo que es mi realidad".

"Para los que piensan que vivo en una irrealidad, les digo que hay cosas que está bueno dejarlas para uno. La vida no es lo que pasa acá en las redes, es lo que está sucediendo a nuestro alrededor todo el tiempo", concluyó.

Como era de esperarse, los usuarios de Twitter volvieron a contraatacar:

@mica_tinelli común delincuente corriendo detrás de la basura de papá. Qué triste ser vos — Se Pudre el Rancho (@JBerutti) October 17, 2020

Si me imagino que usas el bondi, el tren, andad en bici por la cuidad, le conpras al almacenero de la esquina y la ropa en la avenida... claro claro sos una chica común y corriente. — Martin Clinky (@MartinClinky) October 17, 2020

Común y corriente sólo que con cuentas millonarias como cualquier vecino — Ale Iacona (@aleiaconaok) October 17, 2020