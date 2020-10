Con una carta conmovedora, Nicolás Vázquez despidió a su suegro Hugo Accardi

View this post on Instagram

Hasta siempre, Huguito. Cuantas enseu00f1anzas deju00e1s. Gracias por tantos au00f1os de amor, tantas charlas compartidas, tantos River vs Boca disfrutados, vinos y abrazos que extrau00f1aru00e9 tanto. Sos de las personas que mu00e1s me han dicho u201cte amou201d en mi vida. Que manera de festejar lo que nos pasara, sostenernos si lo necesitu00e1bamos, reu00edr fuerte en un teatro hasta distraer a la platea. u201cA mi me gusta escribir, sabes? Pero mu00e1s me gusta leer lo que causa en el otro. Si le hice bien, ya estu00e1u201d me dijiste una vez. Ese eras vos, un buen tipo. Suegro, amigo, escritor y arquero. Nos faltaru00e1 uno para el fu00fatbol ahora y no seru00e1 fu00e1cil encontrarlo. No todos pueden volar sin capa, convertirse en u201cla valla menos vencidau201d y llevarse algu00fan ru00e9cord. u201cNo se peleen, ni peguen tantas patadas chicos, es importante ser el equipo FairPlayu201d tambiu00e9n eso nos decu00edas... Quedate tranquilo que seguiru00e9 cuidando a la luz de tus ojos, tu hija Gime, quiu00e9n no su00f3lo lleva tu sangre, sino tu esencia: una mujer maravillosa. Te despido con orgullo y admiraciu00f3n, porque no merecu00e9s otra cosa. Y agradezco a todo el personal de salud, mu00e9dicas, mu00e9dicos, enfermeros, enfermeras del Sanatorio Finochietto que en todo momento lo cuidaron con mucho amor y profesionalismo. Pu00e1rrafo aparte para la mu00e9dica terapista Melina Toledo, nuestro u00e1ngel de la guarda. Ojalu00e1 el personal de salud algu00fan du00eda tenga el reconocimiento que merecen, en todo sentido. En 55 du00edas hicieron todo para que te quedaras acu00e1, pero vos (como en el arco) ya queru00edas volar. Ahu00ed tambiu00e9n marcaste un ru00e9cord. Hasta siempre, Leu00f3n. Te amo, Huguito. Su00e9 que estu00e1s acu00e1 y estaru00e1s siempre. ud83dude4cud83cudffcud83eudd0dud83eudd8b