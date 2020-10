La emotiva despedida de Gastón Portal a su papá Raúl

View this post on Instagram

Hoy se fue mi viejo, probablemente el tipo que mu00e1s tuvo que ver con la creatividad de la TV argentina de las u00faltimas du00e9cadas. No exagero; seru00eda difu00edcil imaginar cu00f3mo seru00eda la tele hoy si no hubiera tenido como pioneras las invenciones de Rau00fal Portal: u0026#34;Semanario insu00f3litou0026#34; (pionero del periodismo en joda), u0026#34;Noti Dormiu0026#34; (instauru00f3 la franja de la medianoche en vivo que permitiu00f3 la apariciu00f3n de Videomacht) y u0026#34;PNPu0026#34; (inventu00f3 el gu00e9nero de archivo que revolucionu00f3 toda nuestra TV y es un caso u00fanico en el mundo). Si hubiera sido un poeta, hubiera sido un poeta maldito. Fue un personaje incu00f3modo para el establishment vernu00e1culo, especialmente porque era inclasificable, y ese es un pecado que los tiempos modernos no perdonan. Me criu00f3 con absoluta libertad, promoviu00e9ndome el arte del disenso, sobre todo con u00e9l. Tuve diferencias irreconciliables de opiniu00f3n con muchas de sus ideas y actos, sin embargo valoro que nada de lo que dijo, pensu00f3 y defendiu00f3 lo hizo de manera hipu00f3crita. A veces lo encontraba tan contradictorio como humano e infantil, tan sincero que provocaba asma, tan bueno y solidario que asustaba. En fin, me tocu00f3 un padre u00fanico que entendiu00f3 que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niu00f1o. Gracias por eso y por haberme dedicado todo lo que pudiste de tu estrambu00f3tica vida. Andu00e1 tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea. Te vamos a extrau00f1ar mucho con Lulu y tus tres nietos y te vamos a seguir viviendo cada du00eda. Te lo prometo. u00a1Mboheio!