La dura acusación de Aracely Arámbula que dejó muy mal parado a Luis Miguel

Esta semana se confirmó que la serie sobre la vida de Luis Miguel tendrá una segunda temporada. En esta nueva etapa seguramente se abordará la vida adulta del músico, nuevos romances y su coqueteo con las adicciones.

Pero también se encuentra un tema tabú para el cantante mexicano que es la relación que mantuvo con Aracely Arámbula, con quien tiene dos hijos.

La actriz siempre mantuvo un perfil bajo, jamás dio notas hablando de sus hijos y mucho menos de su ex pareja, Ahora. la actriz decidió romper el silencio en un encuentro con la prensa mexicana durante su arribo al país tras disfrutar de sus vacaciones.

La rubia señaló que el músico no llamó a su hijo para su cumpleaños número 13. "No, no llamó el papá", dijo consultada al respecto. "Como yo estoy con mi papá y él es un divino y es un espectacular padre, tiene presente esa figura, sumado a mi hermano, con mis sobrinos… Mis hijos están felices, están en una familia muy unida y una familia divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada", afirmó Aracely.

Sobre el contacto del músico con sus hijos afirmó: "La única persona de allá que está muy al pendiente de mis hijos es su madrina, que es Natalia, y que no es de allá, que fue en ese tiempo, ella es madrina de nacimiento".

Además, habló sobre su relación con Luis Miguel: "No hay que arrepentirse de nada, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más".