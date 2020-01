Globo de Oro: este domingo comienza la carrera por el Oscar

Este domingo 5 de enero se llevará a cabo una nueva entrega de los Globo de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión. Por quinta año consecutivo el anfitrión de la ceremonia será Ricky Gervais.

TNT y TNT Series serán los canales que transmitirán la ceremonia en vivo a partir de las 21. La velada comenzará con la llegada de las celebridades a la red carpet, que será comandada Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

En el marco de los nominados para esta entrega número 77ª, los más importantes apuntan a la categoría dramática en cine son El irlandés, Guasón, Historia de un matrimonio, 1917 y Los dos papas. En cuanto a las comedias, las candidatas son Mi nombre es Dolemite, Entre navajas y secretos, Rocketman, Jojo Rabbit y Había una vez... en Hollywood.

En las categorías serie, The Crown, The Morning Show, Killing Eve, Succession y Big Little Lies compiten en el rubro dramático; mientras que Barry, Fleabag, El método Kominsky, The Marvelous Mrs. Maisel y The Politician, lo hacen en el género cómico.

Recordemos que Tom Hanks recibirá el prestigioso galardón Cecil B. DeMille a la trayectoria, que en 2019 fue a manos de Jeff Bridges. Curiosamente, el actor compite por una estatuilla: Hanks está nominado como mejor intérprete secundario en cine por A Beautiful Day in the Neighborhood.