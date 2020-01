Profundo dolor: así despidieron los famosos a Juan Carlos Acosta

View this post on Instagram

Extremadamente talentoso y perfeccionistau203cAsi era Juan Me despertu00e9 con la tristeud83dude25 noticia de su partida y solo puedo decir que me quedo con el recuerdo de un pibe con GANAS Muy profesional ,ODIABA mis llegadas tardesu23f0 o que no me importaru00e1 nadaaaa de nada ser la mejor bailando y se ponu00eda cabronud83dude21 xq buscaba la perfecciu00f3n en todo siempreud83dudcab Te despido recordando nuestros mejores y peores momentos con una sonrisaud83dude02ud83eudd19 y como seguramente a vos te gustaru00eda BAILANDOud83dudd7a Descansa tranquilo Juanca xq SIEMPRE BRILLASud83cudf1fSiempreeee Buen viaje ud83cudf20 #tbtud83dudd19 #2015