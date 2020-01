Buena noticia: Netflix confirmó que habrá una tercera temporada de la serie "You"

You, una historia que muestra las aventuras de un psicópata estadounidense, que dice enamorarse de mujeres, pero que aprovecha la era digital hiperconectada para acecharlas y hace hasta lo imposible para conquistarlas, acaba de estrenar su segunda temporada. Y al ver la reacción positiva de sus seguidores, Netflix confirmó a través de un video en su Facebook, que se viene la tercera temporada.

En el video no se aportan detalles de qué es lo que sucederá con Joe Goldberg, que en la temporada reciente adopta el el nombre de Will. El anticipo solo dura 5 segundos y se puede ver que dice "Nuevo Año, Nuevo You"y termina con la leyenda "You T3".

También se dio la noticia a través del twitter de la plataforma, en la que a parte de saludar a los vecinos, revalida la novedad. Debe saberse que el saludo de los vecinos no es un error, sino que quien ha seguido esta producción, sabe a qué se refiere con ese término.

Hola, vecinos. Aviso importante: Se confirma la temporada 3 de You. Buen día. ?uD83DuDE09 pic.twitter.com/9XzmZDNjhK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 14, 2020

Si bien la noticia fue ratificada por la empresa de contenidos audiovisuales, Penn Badgley, quien interpreta el papel de Joe, ya lo había anticipado en una entrevista con Entertainment Tonight.

Basada en la novela de Caroline Kepnes, la primera temporada de "You", cuenta cómo el vendedor de libros Joe Goldberg intenta enamorar a la escritora Guinevere Beck, una joven que ingresa a la librería en la que él trabaja. La particularidad de esta producción radica en la metodología de conquista del personaje, que a través de tener acceso a la información de sus redes sociales, comienza a acecharla. Y como era de esperarse, los métodos poco convencionales de conquista de Joe, en la segunda temporada, serán muy similares.

Obsesión, persecusión y hostigamiento son algunas de las palabras que caracterizan a esta producción que ha sabido entretener a miles de usuarios de la plataforma. Además, dejó en evidencia cómo las fotos, los datos, las reflexiones que se publican en las redes sociales pueden terminar utilizados de una forma incorrecta.

La segunda parte de la serie on demand, que fue lanzada el 26 de diciembre, ha dejado a todos sus seguidores con una gran expectativa y preguntándose qué es lo que puede llegar a suceder.