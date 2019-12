Desvalijaron a Virginia Gallardo: su indignación y reclamo

Virginia Gallardo. integrante de "Polémica en el Bar", fue víctima de la inseguridad. La modelo denunció en las redes sociales que le desvalijaron el auto en el estacionamiento de un conocido shopping en Buenos Aires.

"Me acaban de desvalijar el auto en el estacionamiento del Dot, inclusive la cartera con toda mi documentación, obra social, tarjeta, plata, etc que no las había bajado para no cargar peso por el embarazo y debido al poco tiempo que tenía que permanecer en el lugar", detalló Gallardo.

“¡Qué angustia! ¡Qué impotencia! ¡Qué bronca! ¡Imposible que no se pueda vivir tranquila, el mal momento que te hacen vivir en dos segundos! ¡Hay que esperar 72 horas para ver si las cámaras de un lugar público y privado te dan una respuesta!”, agregó indignada.

La modelo, que recientemente confirmó que espera un hijo, está en pareja con Martín Rojas desde hace cuatro años y medio.