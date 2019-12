El retoque estético que se hizo Wanda Nara en la cara

View this post on Instagram

u00a1Ya saliu00f3 #RevistaGente! En esta ediciu00f3n, Wanda revela cu00f3mo seru00e1 su vuelta al mundo artu00edstico despuu00e9s de 10 au00f1os u201centre pau00f1ales y biberonesu201d. Nos abre las puertas de su residencia francesa para compartir lo que nadie vio de su cumpleau00f1os nu00famero 33. Y todo lo que nadie te contu00f3 de la final del Bailando 2019. . . . . @wanda_icardi #wanda #gente #nicoocchiato