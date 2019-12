Feinmann se despidió de Radio La Red con un particular anuncio

Eduardo Feinmann hizo este viernes su último programa en radio La Red, y finalmente rompió el silencio con respecto a su vínculo con la emisora.

"Pasé momento increíbles en esta radio. Conocí gente increíble. Odio profundamente las despedidas. Siempre uno en la vida cumple ciclos, y en los medios de comunicación más todavía. Hay programas que empiezan y otros que terminan, es lo lógico, no veo nada raro", arrancó el periodista.

"Me siento orgulloso de haber formado un equipo fenomenal en este programa. Los nuevos vientos políticos marcan una época y así debe ser. No lo discuto. Le agradezco infinitamente a las autoridades de la radio el espacio que me dieron", enfatizando en que su salida tiene una motivación más política que por baja medición de rating como se dijo en algunos pasillos.

"Obviamente nos vamos a encontrar en otra radio, eso se los aseguro", lanzó a modo de anuncio para tranquilidad de sus incondicionales seguidores.