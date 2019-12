Asunción de Alberto Fernández: las placas de Crónica volvieron a ser tendencia

Durante la jornada de ayer martes, se realizó la asunción a la presidencia de Alberto Fernández con una multitudinaria celebración popular en los alrededores del Congreso y la Plaza de Mayo. La importancia del suceso mereció la particular mirada de la señal televisiva de noticias Crónica, que hizo uso de sus tradicionales placas.

A las 9, con una placa roja tradicional, el canal escribía la leyenda: "Comienza una nueva etapa". Luego, dio paso a una leyenda más típica de la señal: "Después de 1460 días, volvió Cristina". Y la siguiente, sobre la imagen del Obelisco, con la leyenda: "Hoy es un día peronista".

Después, Crónica apeló al humor con una nueva placa: "En instantes, Dylan llega a Olivos", en referencia a la famosa mascota del presidente. "Cadena nacional: 3 horas; verano: 11 días; Térmica: 29,5 grados".

"Volvió Alberto, volvió Zamba",en referida al personaje infantil que fue un emblema de la señal estatal Paka Paka. Minutos más tarde, apareció "WhatsApp de presidencia: Macri salió del grupo".

"Bolsonaro no viene; Piñera no viene, Trump no viene; Riquelme está feliz", decía otra placa que plantó el canal.

Una de las más festejadas fue: "Alberto maneja su propio auto y el destino del país".