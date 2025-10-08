Facundo Manes reveló la reunión que le "cuesta recordar" con Espert y Machado

En medio de la crisis política desatada por la renuncia de José Luis Espert, el diputado nacional Facundo Manes (Democracia para Siempre) se refirió a sus propios vínculos pasados con el ahora ex candidato y con la figura del empresario Fred Machado. Sus declaraciones, durante una entrevista en MDZ Radio, buscaron marcar una clara distancia.

Manes presentó esta semana un proyecto de resolución para expulsar a José Luis Espert de la Cámara baja luego de que bajara su candidatura para renovar la banca en octubre en medio de acusaciones por su vínculo con Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. "Por los mismos motivos que Espert renunció a ser primer candidato en la Provincia de Buenos Aires y renuncia a ser presidente de la Comisión de Presupuesto, tiene que renunciar a tener una banca en la Cámara de Diputados de la Nación". Y agregó: "Dijeron que venía a avanzar la libertad y lo que avanzó es la narcopolítica".

Vínculos del pasado con Espert y Machado Consultado específicamente sobre un contacto en 2019, donde se había rumoreado una oferta para integrar una fórmula presidencial, Manes respondió con evasivas. "Tengo que hacer mucha memoria para recordar la charla con Espert porque a mí todo el arco político me venía a ver antes de que yo ingrese a la política", admitió, y agregó: "Creo haberme encontrado con Espert, pero hablamos de política, nunca hubo una oferta de candidatura porque éramos como Boca y River".

Sobre la presencia de Machado en aquel encuentro, su recuerdo fue igualmente difuso. "Sí, creo que había gente del equipo de Espert, pero la verdad que es una reunión que pasó en el 2019 en el marco de que todo el mundo me pedía reuniones (...) me cuesta inclusive recordar la reunión con Espert", afirmó el ahora candidato a senador. Y remarcó las diferencias: "Él era menemista y yo me afilé al radicalismo en contra del menemismo. O sea, venimos de dos palos diferentes, no hubo ni oportunidad de ofrecerme nada".