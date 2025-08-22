El intendente Raúl Rufeil inauguró un moderno complejo de sanitarios públicos

El municipio de General San Martín dejó habilitados los nuevos y modernos sanitarios públicos del parque Sarmiento, ubicado en el centro de la ciudad.

El municipio de General San Martín dejó habilitados los nuevos y modernos sanitarios públicos del parque Sarmiento, ubicado en el centro de la ciudad. El intendente Raúl Rufeil estuvo presente, junto a su equipo de gobierno, y destacó la importancia de contar con este servicio para los vecinos y turistas que transitan diariamente por la zona.

“Estas pequeñas obras le cambian sustancialmente la vida a la gente”, expresó Rufeil, quien además agradeció el trabajo de la Secretaría de Obras. Las flamantes instalaciones cuentan con artefactos modernos y lavamanos equipados con válvulas automáticas de accionamiento manual. También se habilitó un sanitario adaptado para personas con discapacidad, con equipamiento especial que garantiza accesibilidad y comodidad para todos.