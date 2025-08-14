Fin de semana largo en el Manzano Histórico: cultura, historia y recreación para toda la familia

La Municipalidad de Tunuyán organiza un variado programa de actividades culturales, turísticas y recreativas en el Manzano Histórico, pensado para todas las edades y enmarcado en el fin de semana largo del 17 de agosto. Las propuestas se desarrollarán del viernes 15 al domingo 17, con una agenda diversa en distintos espacios del paraje. El objetivo es ofrecer alternativas de esparcimiento y fortalecer el movimiento turístico en una de las fechas más convocantes del año.

“Este fin de semana representa una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de la historia, la cultura y la gastronomía local en un entorno natural único”, expresó el intendente Emir Andraos. Desde el Municipio se destaca que el 17 de agosto, fecha que conmemora el paso a la inmortalidad del General San Martín, genera una alta afluencia turística y un impacto positivo en la economía regional. Entre las actividades previstas habrá música en vivo, ferias, visitas guiadas, espacios para jóvenes y propuestas gastronómicas.

El cronograma contempla la apertura del Museo Sanmartiniano y de Ciencias Naturales, el funcionamiento del informador turístico, el paseo de artesanos y el patio gastronómico durante los tres días. También se desarrollarán espectáculos musicales como Música entre montañas, con artistas locales, y el Parador Joven, que ofrecerá campeonatos, karaoke y actividades recreativas. El domingo, a las 15 horas, se llevará a cabo el acto protocolar y el desfile cívico-militar en homenaje al General San Martín.

La propuesta busca consolidar al Manzano Histórico como un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes. Las actividades están diseñadas para disfrutar en familia y recorrer espacios que combinan historia, naturaleza y cultura. La Municipalidad invita a todos a sumarse a este homenaje que pone en valor uno de los lugares más emblemáticos del departamento.

Cronograma de actividades Viernes 15 de agosto 10 a 18 h: Apertura de informador turístico

10 a 18 h: Visitas al Museo Sanmartiniano y de Ciencias Naturales

15 a 18 h: Parador Joven — Campeonato de truco, metegol, karaoke, micrófono abierto y actividades recreativas