Así es la colaboración de Boca Juniors con Leiva Joyas
Leiva Joyas, joyería oficial de Boca Juniors, lanza una colección exclusiva de joyas y lingotes de oro que inmortalizan la identidad xeneize.
La historia y la identidad de Boca Juniors es inmortalizada en una colección única de joyas y lingotes de oro, desarrollada por Leiva Joyas la Joyería oficial del club Xeneize.
La colaboración con Leiva Joyas incluye una selección de joyas finamente diseñadas y lingotes de oro de distintas denominaciones, todas con detalles que rinden homenaje a los colores azul y oro del club. Cada pieza es elaborada con materiales de primera calidad y una meticulosa atención al diseño, asegurando que cada producto no solo represente el amor por Boca Juniors, sino que también se convierta en una inversión valiosa para el futuro.
Además, en Mendoza se tiene la posibilidad de adquirirlos desde la comodidad de su hogar comprándolos a través del shop online de Leiva Joyas y recibirlo mediante OCA en la comodidad de su hogar. Además cuentan con la alternativa de envío seguro y app de almacenamiento en caso que quisieran resguardar los lingotes de oro que se decidan comprar.
Desde el escudo oficial del club hasta lingotes de oro conmemorativos, la propuesta se posiciona como la primera colección oficial vinculada a un equipo de fútbol argentino. Esta colaboración marca un antes y un después en el mercado, demostrando que la pasión por el fútbol puede trascender las tribunas.
Cada pieza de la colección fue pensada para aquellos que desean llevar su amor por Boca más allá del estadio. Además, la calidad de los materiales y la certificación de autenticidad en cada lingote hacen que estos productos sean también una opción atractiva para quienes buscan diversificar sus inversiones en metales preciosos.
La colección oficial de Leiva Joyas y Boca Juniors está disponible toda su información tanto en el punto publicitario (Av. de Acceso Este 3280, primer piso, Mendoza Shopping) como en la tienda online de la joyería, facilitando el acceso a hinchas de todo el país.