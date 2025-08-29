Así es la colaboración de Boca Juniors con Leiva Joyas

La historia y la identidad de Boca Juniors es inmortalizada en una colección única de joyas y lingotes de oro, desarrollada por Leiva Joyas la Joyería oficial del club Xeneize.

La colaboración con Leiva Joyas incluye una selección de joyas finamente diseñadas y lingotes de oro de distintas denominaciones, todas con detalles que rinden homenaje a los colores azul y oro del club. Cada pieza es elaborada con materiales de primera calidad y una meticulosa atención al diseño, asegurando que cada producto no solo represente el amor por Boca Juniors, sino que también se convierta en una inversión valiosa para el futuro.

Además, en Mendoza se tiene la posibilidad de adquirirlos desde la comodidad de su hogar comprándolos a través del shop online de Leiva Joyas y recibirlo mediante OCA en la comodidad de su hogar. Además cuentan con la alternativa de envío seguro y app de almacenamiento en caso que quisieran resguardar los lingotes de oro que se decidan comprar.

Desde el escudo oficial del club hasta lingotes de oro conmemorativos, la propuesta se posiciona como la primera colección oficial vinculada a un equipo de fútbol argentino. Esta colaboración marca un antes y un después en el mercado, demostrando que la pasión por el fútbol puede trascender las tribunas.

leiva portada