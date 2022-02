Tamara Falcó y el corte de pelo ideal para afinar el rostro

La VI marquesa de Griñón, más conocida como Tamara Falcó, es una socialité y aristócrata que se destaca en el mundo de la moda. En Instagram cuenta con más de 1 millón de seguidores a quienes les comparte todos sus looks y una de sus marcas registradas se da en su pelo, que prefiere utilizar estilo media melena, ideal para afinar visualmente el rostro.

Este corte consiste en no ser ni demasiado largo ni demasiado corto y generalmente se trata de un bob un poco más largo, es decir que queda justo sobre los hombros. La clave para llevarlo es que no debe estar por encima de la mandíbula ni sobrepase la clavícula.

Es muy cómodo y suele quedar bien a todas, además no requiere mucho mantenimiento motivo por el que casi todas las mujeres actualmente están apostando a él. Una de ellas es Tamara Falcó, que luce un pelo oscuro espectacular y su estilo más elegido es lacio, ya sea suelto o con una cola.

Tamara Falco y su media melena que le queda perfecta.

La media melena que caracteriza a Tamara Falcó va con todos los rostros, pero depende de qué detalle se quiera resaltar. Para las personas que tienen rostros alargados lo ideal es hacer un flequillo recto sobre la frente y escaladas, ya que aportan más volumen. Una manera original es combinarlo con un corte mullet, es decir, más corto en la parte superior de la cabeza y los lados y más largo en la parte de atrás.

Otras famosas que apuestan a la media melena

Para el estreno de la nueva película de James Bond, la actriz cubana Ana de Armas apostó por este corte con puntas rectas, con un flequillo ligeramente abierto. Lo peinó lacio y suelto, un clásico que nunca pasa de moda y le quedó a la perfección con su espectacular vestido Louis Vuitton de satén con tirantes joya.

Ana de Armas en el estreno de James Bond.

La modelo Nieves Álvarez es una de las más fanáticas de este look: una media melena recta, sin capas ni puntas desmechadas, recto y con raya al medio, un estilo que lleva hace muchos años. Así se la pudo ver en los Premios Goya 2022 en el que lució un vestido de Stéphane Rolland Alta Costura, que combinó con sandalias de Christian Louboutin y joyas de Bulgari.

Llevar este corte es muy cómodo para aquellas mujeres que no tienen tiempo de pasar por la peluquería muchas veces o que simplemente no tienen ganas. Cada uno lo puede personalizar lo ideal es ir cortando de a poco para no arrepentirse.