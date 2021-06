¿Cuántas cirugías tiene Khloe Kardashian y por qué el abuso podría hacerle daño?

Khloe Kardashian nació y vive rodeada de glamour. Socialité, empresaria, californiana. El glam es su estado natural. De eso, no caben dudas.



Tampoco está en cuestión su libertad para lucir como quiera y someterse a las cirugías estéticas que desee, considere necesarias y pague, claro. Aunque para Khloe Kardashian ese último punto no es justamente un problema.

Fuente. Instagram @khloekradashian

Pero quizás haya algo para preguntarse más allá de las críticas que se multiplicaron ante la aparición de un video donde Khloe Kardashian dejaba ver una nariz bastante distinta a la de algunas semanas.

Tal vez esa naricita respingada y pequeña está en el centro del huracán para provocar algunas reflexiones, más que para denostar casos individuales ¿No creen?

Fuente. Instagram @khloekradashian

¿Hasta cuántas cirugías plásticas conviene realizarse?

No hay una respuesta definida para eso. Los especialistas señalan que el retoque de Khloe Kardashian fue en la punta de la nariz, aunque por la edición del video y los retoques puede resultar difícil saberlo con exactitud.

Tampoco se sabe qué número de intervención es ésta última. Ni cuál fue la primera. Lo cierto es que la celebrity popular por el reality show Keeping up with the Kardashians comenzó un período de transformación cuando bajó sustancialmente de peso hace unos años.

Evidentemente Khloe no se sentía cómoda con su apariencia y por allí comenzó un largo camino de transformación.

Fuente. Instagram @khloekradashian

Si bien referirse a la apariencia física de una persona no es lo correcto, queda en el aire la pregunta acerca de cuántas cirugías estéticas son realmente saludables. Entre las más solicitadas o populares están las operaciones estéticas conocidas como lipoescultura, implante de mamas, abdominoplastia, cirugía de párpados y lifting facial.

No obstante, entrevistado por la BBC, el especialista Tom Shakespeare señala su preocupación por la tendencia creciente que observa en la gente a querer modificar su cuerpo y rostro.

El 85% de los pacientes que quieren someterse a una cirugía estética son mujeres. “Nosotros socavamos la autoestima de las mujeres y luego ganamos dinero gracias a esa insatisfacción“, acentúa.

Sin embargo, esta insatisfacción e inseguridad no disminuye con los cambios obtenidos en las operaciones ¿Cuál es el freno entonces? El tratamiento debería ser un acompañamiento terapéutico integral para detectar el verdadero motivo de la inconformidad consigo mismo que sufre el paciente.

Más que interesante punto de vista ¿No crees?

¿Tendrá el clan Kardashian algún integrante de la familia que piense así y pueda acercar esta idea a Khloe? Está por verse.