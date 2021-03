¡Irreconocible! Cuánto cambió Khloé Kardashian en 7 años (en fotos)

Khloé Kardashian, conocida por el reality show Keeping up with Kardashian es quizás una de las más polémicas figuras entre las hermanas. A todas les encanta estar en el centro de la escena y el público adora curiosear sobre la vida de todo el clan: qué comen, en qué gastan, cómo viven, cómo es el vínculo entre ellas, con sus padres, parejas e hijos. Qué visten, qué productos usan, cómo se cuidan...

Lo cierto es que los años pasan y siguen bajo el ojo de la cámara, en primer plano para la audiencia. Será por esto, y por lo mucho que ha cambiado, que impresiona ver la metamorfosis estética en cuerpo y rostro de Khloé.

Fuente: La Prensa

Camaleónica

Las últimas fotos del rostro de Khloé posteadas por ella misma en sus redes muestran desde otro color de ojos hasta otra boca, nariz, pómulos y casi otra expresión.

Todo comenzó allá por el 2015 cuando se propuso adelgazar y ya para el 2016 había conseguido bajar 18 kilos. De esta forma inició una nueva etapa en donde se sentía a gusto con su cuerpo sin resignar las curvas que tanto la caracterizan.

El proceso iniciado en aquel entonces transcurrió a lo largo de dos años más, en los que siguió modelando su figura con todos los trucos posibles para alguien con sus recursos económicos. Por supuesto, cambió su manera de alimentarse. Eliminó por completo las harinas, los lácteos, el azúcar refinada y las gaseosas. Además comenzó a beber 5 litros de agua diarios, batidos de fruta proteicos y cambió cantidad por calidad al realizar cada comida.

Así, su cambio comenzó gracias a una modificación en los hábitos en cuanto a su rutina de ejercicios y su nutrición. Pero allí comenzaron algunos retoques estéticos que se sucedieron hasta hoy. Algunos, secretos aunque evidentes. Otros admitidos por ella misma en distintas entrevistas.

Su rostro y su cuerpo se modificaban ante las cámaras que la filmaban en las alfombras rojas y los fotógrafos furtivos, entre sus propios posteos y las portadas de revista o las entrevistas televisivas. El ritmo de los cambios se aceleró hasta producir vértigo.

Fuente: Erizos.mx

A finales del 2020 US Weekly publicó que una fuente cercana aseguró que no pasó por cirugías estéticas importantes, sino sólo micro inyecciones, láser y contorno facial. Sin embargo, y seguramente junto con una gran devoción por el Photoshop y los filtros, este comienzo de año 2021 ha puesto a los fans a alucinar con los retratos subidos a Instagram ¿es ella? Fuente: Instagram Khloé Karsashian

La hermana menor de Kim Kardashian mostró en redes un nuevo color de cabello, pero lo que llama la atención es todo lo demás. Para empezar, sus ojos son verdes claro ahora, cuando antes eran color café. Los ángulos de sus facciones parecen tallados por un cincel. Aunque hasta ahora la socialité no se refirió al revuelo de comentarios que provocó en los fans, parece haberse excedido con el relleno de mentón, pómulos y labios... para empezar.

La misma fuente que habló en US Weekly sentenció que a su amiga no le importa lo que digan de ella. "Ella piensa que se ve muy bien" y jura que la reacción de los fans no le preocupa mientras se sienta feliz consigo misma. Sin embargo, la impresión a simple vista es todo lo contrario.