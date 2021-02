Estas son las consecuencias de no desmaquillarte todas las noches

Según los especialistas, dormir con maquillaje no es recomendable. El problema no se encuentra si te ocurre una vez, el problema es cuando se repite con frecuencia, hoy se hablará el porqué no debes dormir con maquillaje y como podrás limpiar correctamente tu rostro.

Cada noche al dormir, las células de tu piel se renuevan, si estás se encuentran limpias, todo lo contrario pasa cuando duermes con maquillaje, al usarlo, todo el día absorberás todas las bacterias, contaminación y suciedad, y tu piel será incapaz de renovarse.

Asimismo, los delineadores, sombras de ojos que se quedan en tu piel, pueden provocar infecciones, inflamación y enrojecimiento en tus ojos, provocando incluso aparición en algunas zonas de acné y acelerando el envejecimiento de tu piel.

Para limpiar correctamente tu rostro deberás desmaquillarte al momento de despertar, toma tu desmaquillante favorito y aplica sobre tu rostro eliminando por completo cualquier maquillaje que puedas tener, luego lava tu cara con el limpiador facial de tu preferencia, así eliminarás cualquier resto de grasa o suciedad que puedas tener en tu piel.

Para finalizar, utiliza un suero facial con antioxidantes, estos ayudarán a combatir los radicales libres a los cuales estuviste expuesta y calmaran el daño sufrido. Por último aplica una crema hidratante, esta refrescará tu piel proporcionándole la hidratación adecuada y tu rostro estará tan limpio y brillante como nunca.