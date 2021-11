Cómo ponerles límites a nuestros hijos adolescentes

El psicólogo especialista en familia, Alejandro Schujman, en su columna semanal en MDZ Radio habló sobre cómo los padres debemos ponerles límites a nuestros hijos adolescentes. Señaló que es necesario entenderlos y hablarles con amor, antes que enojarse y dio las claves para eso.

Alejandro Schujman comentó que en diferentes encuestas a adolescentes que él mismo ha realizado, "los chicos manifiestan que se sienten solos respecto de nosotros los adultos. Sienten que los padres los juzgamos en lugar de entenderlos". Por eso dijo que "lo primero es no perder de vista que son chicos y chicas disfrazados de grandotes. A quienes la ropa de grandes no les va y la de niños tampoco. Están en esa transición, donde necesitan confrontarnos para crecer, pero en realidad son chiguaguas disfrazados de rottweilers".

Para el psicólogo, entender aquello último es clave para que los padres no se enojen y puedan disfrutar a los hijos en esta etapa de su vida. Consultado sobre cuál es la manera correcta de llegar a los adolescentes, respondió que se logra "mirándolos a los ojos, abriendo espacios de momentos compartidos: les decimos 'acompáñame a caminar', 'vamos a lavar el auto o a buscar ramitas para el asado'. Momentos sin pantallas donde podamos abrir el diálogo".

De todos modos, Alejandro Schujman destacó que "a los adolescentes claramente que hay que ponerles límites, porque además los necesitan. Se van a enojar, seguramente, pero les son tan necesarios en la adolescencia como en los primeros años de infancia".

En relación a esto se le consultó al especialista en familia si esos límites se ponen dando explicaciones de los motivos o apelando al clásico 'no, porque lo digo yo, que soy tu padre'. "Se lo explicamos una vez, le decimos por qué no van a ir a la previa, por ejemplo. Pero el adolescente es capaz de confrontar y pedir explicaciones por los siglos de los siglos -respondió con ironía-, entonces en un momento dado les decimos: 'mi amor, ya te lo expliqué y no se hable más'".

Schujman dijo que también hay que darle espacio a nuestro hijo adolescente para el enojo.

El psicólogo destacó la importancia de que aquella instancia se logre con amor, sin enojo y entendiendo la etapa por la que está pasando nuestro hijo adolescente. Destaca que es fundamental que el padre muestre autoridad pero con cariño. También es importante "darles la posibilidad de que se enojen". Pero "lo que no podemos hacer de ninguna manera es negociar o ceder, porque a veces el conflicto es tan grande que elegimos ceder antes que poner el límite y eso les hace mal. Hay que 'marcar la cancha'", sentenció.

Finalmente, Schujman dijo que la argumentación del adolescente para que lo dejen ir a un determinado lugar es "todos van", frase que definió como "la trampa de la adolescencia". Y para luchar contra ella insistió en la importancia de las redes de padres. "Desde el trabajo individual se puede lograr, pero cada familia se siente 'el llanero solitario'".

Para poder hacer esas redes de padres es necesario que todos los papás de un mismo grupo se pongan de acuerdo y actúen de la manera, una forma que previamente hayan pactado entre todos. Por ejemplo, acordar que en ninguna casa beban alcohol", concluyó.