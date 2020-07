Una prenda tres looks: pantalón semi oxford de lana

View this post on Instagram

u263aufe0fEstar cou0301modas, relajadas y bien vestidas puede ser un desafiu0301o a la hora de vestirnos. ud83dude09 Hoy te muestro este par idu00f3neo para mix and match;un ud83dudd25 para usarlos juntos o separados, con botitas cancheras o zapatillas! u26a1ufe0fRecorda queu0301 tenemos opciones de colores y texturas para que te sientas linda y bien vestida!ud83eudd70ud83dudc95 ud83eudd13De queu0301 material estau0301n hechos el conjunto de la foto? Es de lana de merino peinada!!ud83eudd70#slowfashion #rebeccacapsula #ootd