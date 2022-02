El vestido rojo de Jennifer Lopez ideal para una noche especial

Afortunadamente para los amantes de la moda, una de las mujeres más elegantes de Hollywood, Jennifer Lopez, se encuentra actualmente en una gira de prensa promocionando su última comedia romántica, Marry Me, donde sorprendió con un hermoso vestido rojo ideal para lucir en una noche especial

JLo visitó The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el 4 de febrero con el look perfecto para el romántico mes de febrero: un vestido rojo vibrante de Norma Kamali. La talentosa belleza agregó un brazalete de Tiffany and Co. y sandalias de Jimmy Choo para completar su elegante look nocturno.

Jennifer Lopez cambió su vestido rojo por un look más osado

Jennifer Lopez lució sensacional con un vestido rojo y tacones el viernes por la noche, el cual le está sirviendo a muchas chicas como inspo para una noche especial.

Jennifer Lopez saludando a la audiencia de Jimmy Fallon mientras luce el espectacular vestido rojo.

Después de hablar sobre la trama de Marry me y todo lo que los espectadores deben esperar de la nueva película, la actriz subió al escenario con Maluma para interpretar la canción principal de la cinta, para este momento eligió un revelador conjunto que mostraba su tonificado abdomen.

Para su presentación en The Tonight Show, Jennifer Lopez sorprendió con tres piezas de la colección actual de Grace Ling: una falda recta combinada con un top corto y un blazer de cuero corto. Cada uno de estos artículos está disponible para comprar en negro a través del sitio web del diseñador, pero la versión en blanco fue hecha especialmente para ella.

Marry Me, protagonizada por Maluma y Jennifer Lopez

Marry Me, una comedia dramática musical romántica en la que la cantante interpreta a Kat Valdez, una superestrella del pop a la que engañan justo antes de su boda por lo que decide casarse con un fanático, llega a los cines el 11 de febrero.

En honor a su nueva película, Jennifer Lopez y Fallon jugaron una serie de juegos relacionados con las bodas. Comenzaron atrapando rosas que les arrojaban cañones, y después pasaron a llevar maniquíes de novios a través de un pasillos y arrojarlos sobre un lecho nupcial.

Jennifer Lopez ganó los dos primeros juegos, pero perdió ante Fallon en el tercer desafío, en el que tuvieron que buscar entre dos pasteles de boda para encontrar un anillo de bodas. "Aquí no hay anillo, esto es repugnante", bromeó la cantante mientras los dos se ensuciaban las manos.

Durante la entrevista, la novia de Ben Affleck habló sobre colarse en el concierto de Maluma para filmar una de las escenas de Cásate conmigo, en lugar de recrear un concierto falso en un plató de cine. "Iba a dar dos conciertos en el Madison Square Garden y el productor propuso: 'Podemos aprovechar esto. Tenemos una escena, una gran escena en una arena. ¿Por qué no la filmamos en tu concierto?’ Y él dijo: "Está bien", relató Jennifer Lopez.

Contó que la experiencia de filmar esa película fue increíble, pues el público no esperaba que la cantante apareciera en su concierto, la multitud se volvió loca. Filmaron todas las escenas y aprovecharon el momento para cantar juntos.