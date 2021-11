Jennifer López demostró verse igual o mejor que 20 años atrás

Jennifer López brilla. Está enamorada, volvió a los escenarios después de la pandemia y la rompió y se ve espléndida a los 52 años.

Increíble verla tan radiante, bella y feliz luego de la ruptura de su matrimonio con Marc Anthony, entre otros momentos difíciles para la actriz, cantante, bailarina y empresaria.

Claro que si de momentos tristes de la diva del Bronx hablamos, podemos contar uno icónico: la cancelación de la boda con su novio Ben Affleck, allá por el 2004, cuando eran considerados una de las parejas más importantes de Hollywood.



Antes y después: Jennifer sobre el escenario. Hola México

Al parecer, todo puede darse vuelta en la vida y el amor, que pasó décadas durmiendo agazapado en sus corazones, resurgió 17 años después, más fuerte y encendido que nunca. Así, nos muestran la postal permanente de una pareja tan guapa como acaramelada en distintos eventos, redes sociales o fotos robadas por medios de comunicación.

Vestida para matar en el evento de Dolce & Gabbana.Fuente. Instagram @Jlo

Y es que los chicos se ven renovados. A sus 49 años Ben Affleck también está más torneado, sonriente y apuesto que nunca. Sus looks en match son para el infarto: ella luce el mismo tono en sus pendientes que el de la corbata de Ben, como lo hacían allá en los primeros años de relación. Ante eso, ¡los fanáticos enloquecen de ternura!

Jennifer López: 20 años no es nada

La pequeña y joven Jennifer. Hola México.

Así es como Jennifer López está en su mejor momento. La estrella latina se pasea de la mano de su amor, disfruta de momentos en familia junto a sus hijos, los mellizos Max y Emme, su madre y entre tanto está en el mainstream constante con temas como “Cambia el paso“ junto a uno de los artistas más aclamados, el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Su look para festejar los 52. Fuente. Instagram @Jlo

“Nunca he estado mejor“, declaró ella en junio de este año, antes de cumplir los 52. Por lo que respecta a lo que se ve, más allá de sus declaraciones de felicidad, realmente ¡se le nota! Su piel aterciopelada brilla increíblemente, su cuerpo se ve más trabajado y curvilíneo que nunca y sus looks son ¡increíbles!

Un look chocolate para acompañar a Ben en la presentación de The Last Duel. Fuente. Instagram @Jlo

Ella lo espera y lo mira hablar, enamorada. Fuente. Instagram @Jlo

Recordemos solamente su reciente paso por Las Vegas con un vestido sin espalda y las postales que ella misma subió a su cuenta personal en Instagram. O el discurso de Ben Affleck en el estreno de su película The Last Duel y las imágenes que compartió de su look mirándolo embelesada. O el lookazo con el que descolló en Venecia en un evento de Dolce & Gabbana. Por no hablar de su look en bikini con el que festejó a bordo de un yate junto a Ben sus 52 años.

Por último, las portadas de revistas que ha protagonizado últimamente, en el que sus piernas parecen eternas y su rostro angelical. En el mes de noviembre ya asistió a varios eventos públicos, el último fue en Las Vegas. Fuente. Instagram @Jlo

Romántica, bella e hiper tonificada, gracias a sus asiduas visitas al gimnasio y su trabajo en escena, no se le puede pedir más a esta estrella latina. Más feliz, imposible. Estamos frente a la mejor versión de Jennifer López ¿Coincidirán sus fans?

Después de ver este video sobre cómo preparó su regreso a los escenarios, impensado tener otra opinión ¡es una diosa, talentosa y única!