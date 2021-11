Britney Spears anunció que se casa: ¿qué se sabe de su vestido de novia?

Britney Spears es libre. Y por fin puede decidir sobre asuntos tan básicos como casarse con su novio Sam Asghari, el apuesto bailarín del que se enamoró hace más de cinco años.

Incluso antes de que la Justicia se expidiera a su favor, liberándola de la tutela abusiva de su padre James Spears, la rubia ya había anunciado su intención de contraer matrimonio.

Una vez liberada la tensión de saber lo que ocurriría, más detalles comienzan a trascender. Y acerca del vestido de novia, fue la propia Britney Spears la que anunció a qué diseñadora se lo encargará: Donatella Versace.

La diseñadora italiana Donatella Versace será la encargada del traje de bodas de la cantante. Fuente. Vogue.

El traje de bodas de Britney Spears: cómo lucirá la estrella pop en el día más esperado, después de su liberación

Será la tercera boda para la cantante Britney Spears. Pero con 39 años y mucho camino recorrido, no ha perdido la ilusión. Mostró en redes sociales su anillo de diamantes y comunicó con un ocurrente posteo que la diseñadora de su vestido de novia es la reconocida Donatella Versace, que ya trabaja en las líneas del traje.

En el posteo de Instagram en donde se la vio con un vaporoso vestido en rosa viejo la princesita del pop escribió: “No, este no es mi vestido de novia“. Para luego anunciar que Donatella Versace lo está creando en este momento.

Una creación emblemática de Donatella Versace: el vestido intervenido de Angelina Jolie. Fuente. Hola.

Feliz de convertirse pronto en la esposa de Sam Asghari, después de haber sido un sueño imposible bajo la tutela de su padre, quien no le permitía tomar sus propias decisiones en casi ningún aspecto de su vida, Britney Spears espera que ese día sea mágico. Sueña con un vestido inolvidable y a la medida de su ilusión.

La diseñadora italiana tiene un antecedente en el que todos tienen puesta la atención: el rupturista y único vestido de novia que lució Angelina Jolie para casarse con Brad Pitt. El diseño en blanco “sucio“ fue de satén de seda, el escote fruncido y tirantes con una falda larga hasta el piso sin cola y el velo presentaba impresos los dibujos de sus hijos.

El bordado lo realizó Luiggi Massi especialmente para casa Versace con los dibujos que les dedicaron cada uno de los 6 hijos de la entonces feliz pareja.

Sin dudas, el nivel de personalización junto con la sofisticación y elegancia del diseño y los géneros ponen la vara alta para esta creación que tiene Donatella por encargo de Britney Spears. Esperamos inscripciones de #FreeBritney como mínimo y mucho, mucho glamour, tal cual tiene a todos acostumbrados la heredera de Versace. El posteo en donde anunció con humor que Donatella era la elegida ¿La diseñadora italiana lo sabe? Fuente. Instagram @britneyspears

No obstante, Donatella Versace no se pronunció sobre esta afirmación de la estrella pop y se espera que pronto lo haga. La fecha de la boda no está definida pero sabemos que la estrella de la música prefiere casarse de colores claros, aunque no necesariamente blanco, y cómoda, vanguardista y femenina.

Es probable que Britney Spears elija un modelo digno de alta costura y de la firma italiana, con strapless, ya que la cantante de Toxic adora la combinación de guantes largos de lujo con los hombros y brazos completamente descubiertos. Sin embargo, sus fans se inclinan por que la diva apueste por un modelo que se aleje de ese combo, pues si bien es cierto que adora este dúo, sería demasiado parecido a su traje nupcial de 2004, cuando se casó con Kevin Federline.

Se cree que la boda transcurrirá en Los Ángeles, donde vive la parejita, y seguramente hagan una ceremonia íntima, sólo con los más fieles familiares y amigos de ambos.

Iremos dando más detalles, a medida que la misma Britney Spears los comunique: ahora que tiene el total control sobre su vida ¡Felicitaciones por partida doble para la blonda y para Sam Asghari!