Tres looks monocromáticos de Adamari López para lucir elegante a toda hora

Adamari López (51) sabe que elegante ya no es antónimo de casual. Por eso, la presentadora puertorriqueña suele mezclar estilo con prendas comfy y, claro, mucha tendencia.

Esta vez nos hacemos foco en sus looks monocromáticos, perfectos para lucir elegantes con prendas clásicas o de vanguardia. La clave es animarse a diseños originales y atrevidos.

Tres looks monocromáticos de Adamari López que puedes imitar

Adamari López adora fusionar lo simple con elementos completamente innovadores y para lograrlo muchas veces recurre al monocromo. La hemos visto con looks monocromáticos, vistiendo de pies a cabeza de blanco, de nude y sobre todo ha elegido colores vibrantes: azul Francia, verde esmeralda, naranja intenso.

Veamos aquí tres ejemplos que definen su estilo a la perfección y que puedes tener de referencia.

Los picos son el secreto del look porque la estilizan al máximo. Fuente. Instagram @adamarilopez

Diseño de vanguardia en verde esmeralda

El conjunto estilo sastre en verde esmeralda de Adamari López en este posteo que compartió en Instagram antes de salir al aire tiene un único secreto: los picos en forma de V con detalles en dorado. La estilizan al máximo, como todo lo que lleva esta forma en materia de moda, incluyendo las botas texanas.

Por otro lado, el trajecito de shorts y chaleco en clave oversize con un crop top fusiona lo mejor del clásico traje con líneas más innovadoras y llamativas. El diseño logra así acertar gracias a la paleta única de un color fuerte, con personalidad y super elegante.

Los zapatos en el mismo tono potencian el look monocromático. Fuente. Instagram @adamarilopez

Look de gala 100 por ciento naranja by Adamari

El naranja intenso es un color en tendencia y mucho más si se suma a un diseño cut-out para una gala, tal como lo usó Adamari López para el evento San Juan Moda en Puerto Rico, al que viajó con su hija Alaia.

En este caso, el secreto del look son las telas distintas para sumar textura al look monocromático: tul y satén fueron los géneros elegidos para un vestido cut-out irregular que estiliza la figura pero sobre todo el torso y los hombros, que la reina de las audiencias hispanas lució al descubierto, exhibiendo su perfecta piel bronceada. El look monocromático es perfecto para lucir en colores fuertes, en una apuesta a lo atrevido. Fuente. Instagram @adamarilopez

El look casual de Adamari en verde vibrante

Como dijimos antes, sofisticación, estilo y elegancia pueden convivir con la comodidad y este outfit de Adamari López es la viva prueba de ello.

La conductora de televisión compartió en sus redes sociales este look monocromo en verde vibrante compuesto por un pantalón estilo jogger, con frunce y de tiro alto, junto con un crop top soñado en forma de triángulo invertido para mostrar sus hombros y armonizar toda la silueta.

Las clavículas y los brazos al descubierto es una máxima de Adamari López si elige pantalón ¡sabemos que es fan de las prendas cortas por su estatura!

¿Qué te parecieron estas opciones de looks monocromáticos para estar siempre divina como Adamari López? ¡Inspírate en su estilo para brillar en tu próxima salida!



