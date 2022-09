Los tacones altos de Dua Lipa que combinó con un vestido de ensueño

A través de su posteo en Instagram, Dua Lipa posó de muchas maneras diferentes con un vestido de ensueño y unos tacones que se llevaron todas las miradas. Cada tanto, la cantante sorprende con algún look controversial, pero esta vez fue tan llamativa, que no pasó nada desapercibido.

Sensual combinación: El vestido y los tacones de Dua Lipa

Una vez más, Dua Lipa dio nota con su original vestuario. No caben dudas que tiene a todos sus fans acostumbrados a marcar tendencia con sus looks. No obstante, también a conseguido despertar el interés de los expertos sobre cada una de las piezas que elige.

Y es que, sus vestuarios en cada uno de sus conciertos, como en su vida día a día, son de los más originales. Recientemente, se las ha ingeniado para sorprender a todos desde su cuenta de Instagram.

El vestido de ensueño de Dua Lipa - Fuente: Instagram @dualipa

La también actriz de origen albano-kosovar mostró un vestido de ensueño con un increíble escote color fucsia. Repleto de volados y un corte asimétrico, lo que más se llevó la atención fueron los tacones altos que eligió.

Muy relajada y fiel a su estilo, ofreció una sesión de fotos en la que se vio el diseño elegante y extrovertido que tenían, tanto el vestido como los tacos. Sin etiquetar a ninguna marca en especial, simplemente tituló su foto como "Cosa de chicas", lo que llevó una lluvia de comentarios por su acertada vestimenta.

Los tacones originales de Dua Lipa - Fuente: Instagram @dualipa

No se queda atrás: Otro vestido elegante y con estilo

El lujoso vestido que eligió para asistir a la boda de Olive Uniacke y Dane Ensley, también deslumbró a más de uno. En las imágenes que ella misma compartió, se pudo ver que eligió un minivestido semitransparente en malva, con tirantes muy finos de estilo y escote en V.

Fue de lo más llamativo. En detalle, el vestido era de lentejuelas, plumas y detalles lenceros que combinaron a la perfección con unos delicados guantes. El vestido con lentejuelas que Dua Lipa lució en la boda de Olive Uniacke y Dane Ensley - Fuente: Instagram @dualipa

Sin embargo, una vez más, no se quedó atrás con la elección del calzado elegido. Lució unas extensas bucaneras de cuero metalizadas que acapararon toda la atención y la convirtieron en la protagonista del osado look.

Dua Lipa no para de cautivar y por ello fue invitada a París para ser una de las figuras de la Semana de la Moda. Allí representó a Balenciaga, con otro look de ensueño que movilizó a todos los presentes. Más bella, imposible.

¿Cuál de todos sus looks crees que lo lleva mejor?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.