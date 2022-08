Las tendencias de 15 años atrás que vuelven a resurgir

Hace 15 años, un 9 de agosto, nacía MDZ. Las costumbres no eran las mismas que las de hoy en día, hacer llamadas por teléfono fijo era un clásico y los emos y los flogger estaban en auge. Pero algo sí sabemos que vuelve: ¡la moda, claro! Y aprovechando este aniversario del diario, en esta nota, queremos mostrarte cómo la moda de 2007 se reversionó en el tiempo para que en 2022 sean la tendencia absoluta y se usen los mismos looks con una onda diferente.

A continuación, las similitudes de la moda de 2007 y 2022. La inspiración es la misma pero con diferentes estilos.

Prendas sobre prendas

En 2007 llevar una musculosa por encima de una remera o una falda arriba de unas calzas eran el must have del año pero en 2022 se usa de manera diferente. Esta temporada, la tendencia es lucir una remera mangas cortas por encima de una polera de invierno. Es decir, las prendas sobre prendas siguen vigentes pero reversionadas. ¿Será que en primavera-verano se lucirá lo mismo que hace 15 años?

Amamos este look. Foto: Pinterest.

Jean tiro bajo

Y si hablamos de las prendas más polémicas de la moda, charlamos de los jeans tiro bajo. Esta pieza fue elegida por muchas mujeres en los años 2000 cuando mostrar la silueta era la tendencia absoluta. Este año, aunque no lo creas, volvieron para quedarse. Se llevan tanto en looks diarios como en nocturnos, con cinturón o no, con o sin roturas y de muchas maneras más. ¡Si eres fashionista, debes llevar jeans tiro bajo!

Britney Spears es la referente de esta moda. Foto: Pinterest.

Accesorios vistosos

Los aros estilo candelabro y los llamativos lentes de sol eran lo que toda persona debía llevar en 2007. Este año, esta tendencia sigue igual. Las más fashionistas llevan aros vistosos y gafas grandes al más estilo riders. Si quieres lucir como una influencer, inspírate en la moda de hace 15 años atrás para ser súper estilosa.

Tini Stoessel luce muy dosmilera. Foto: Instagram.

Strass en todos lados

Los brillos son la tendencia 2022 y en su momento lo fueron en 2007. Se lucen en apliques de dientes, en accesorios y en la vestimenta. Los strass dan muchas vibras dosmilera y eso es lo que la moda de este año busca demostrar. ¡No olvides guardar lo que ya no usas porque siempre se vuelve a reversionar!

Esta tendencia es para las que se animan a más. Foto: Pinterest.

Sobre estas tendencias escribimos 15 años atrás y hoy vuelven a resurgir. La moda siempre vuelve y con nosotros la puedes seguir. ¡El 2007 y el 2022 se visten parecidos!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!