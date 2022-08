Luisana Lopilato disfruta la comodidad de estos vestidos

El verano es una temporada de relax, disfrute y de las ¡vacaciones! En esta época, estamos acostumbradas a usar prendas más sueltas y frescas como minifaldas, tops y vestidos. Luisana Lopilato recurre a estos últimos para estar divina y cómoda todos los días.

Te recomendamos que para usar un vestido en verano, éste debe tratar de ser de telas livianas, frescas y de colores claros para que reflejen la luz y no la absorban. Si aún no tienes ideas para optar por un vestido, te aconsejamos tomar inspiración de los tres siguientes looks de Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato elige el vestido más atemporal del verano. Foto: Instagram.

El primer vestido es uno recto, en color celeste, de cuello cerrado y mangas largas con apliques de volados. Un diseño muy inspirador para aquellas que les encanta llevar su estilo por el lado romántico. Luisana Lopilato lo combinó con unas zapatillas estampadas con aplique de plumas.

Este es el clásico vestido atemporal que te sirve para todos los veranos, ya que el color es claro, neutro y luce bien en todo tipo de pieles. Además, puedes encontrarlos en casi todas las tiendas a un precio accesible porque ya se convirtió en un ícono del verano.

Este vestido es uno de los más favorecedores para usar en verano. Foto: Instagram.

Otro tipo de vestido súper favorecedor son los que tienen escote en V, ajuste en la cintura y falda cruzada o con bajo en V. El hecho de que tanto en la zona superior como en la inferior haya un corte en V ayuda a estilizar la figura en los lugares que más tienden a acortarse como piernas y torso.

Luisana Lopilato eligió esta forma de vestido en color blanco con estampado de líneas finas en negro y unas zapatillas blancas con toques de verde y rojo que caracterizan a la firma Gucci. Solo necesitas unas grandes gafas de sol y un bolso, y estarás lista para disfrutar del verano.

Luisana Lopilato se anima al crochet en un vestido de corte recto. Foto: Instagram.

¿Necesitas un vestido que se vea adecuado para el día, la tarde y la noche? ¡Luisana Lopilato lo tiene! La actriz paseó en yate con un vestido de crochet en colores como rojo, celeste y amarillo combinado con una chaqueta de cuero roja y zapatillas blancas Converse.

Estos vestidos rectos son especiales para llevar a la playa con una bikini debajo y ojotas o chanclas. Al terminar el día de playa, puedes acertar con las prendas que eligió la argentina para darle una vibra más nocturna y formal al look.

Luisana Lopilato se enfunda en los mejores vestidos veraniegos que todas necesitamos tener en el armario. ¡Elige tu preferido y no dudes en comprarlo!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!