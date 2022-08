Las zapatillas de Olivia Wilde que son tendencia y querrás tener

Hollywood siempre se destaca por el estilo que tienen las parejas de celebrities. Ya es todo un arte cuando se los ve en las calles de la ciudad. Basta con pensar en los looks, por ejemplo, de Victoria y David Beckham, como ahora los de Olivia Wilde que, junto a Harry Styles, se llevaron todas las miradas con estas zapatillas de aire retro que serán toda una tendencia.

Olivia Wilde, su estilismo y pasión por la moda

Vale recordar que hace mucho tiempo que dentro del mundo de los famosos no se hablaba de un romance ‘de película’ tan sonado, como es el que ha surgido entre Olivia Wilde y Harry Styles. Aunque mantienen una discreta relación, ambos enloquecen a sus fans con sus looks llamativos.

En esta oportunidad, en términos estilísticos, la pareja ha demostrado que son la couple goal definitiva desde que fueron fotografiados juntos por primera vez en enero de 2021, en la boda de Jeffrey Azoff, y Glenne Christiaansen.

Allí se vio que ambos lucieron dos estilismos boho chic bajo la firma de Gucci. Combinados con mascarillas de The Vampire's Wife, no pasaron indiferentes a nadie. A partir de esa vez, no paran de regalar looks inolvidables y demuestran que son unos auténticos apasionados de la moda.

Toda una tendencia: Las zapatillas de aire retro

En esta oportunidad, no fue solo Olivia Wilde quien se llevó todas las miradas. Una vez más, coincidió con su pareja en un modelo de zapatillas de aire retro y confirmaron que será una de las grandes tendencias en sneakers para el próximo año 2023 que todos querrán tener.

Se trata de las zapatillas Adidas x Gucci. Precisamente, fue Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, quien lanzó esta nueva colección donde reunió lo mejor de ambas firmas. Su idea la materializó en prendas de inspiración deportiva, pero también en accesorios y calzados.

Así luce las zapatillas tendencia Olivia Wilde junto a Harry Styles - Fuente: Vogue

Así es que estas zapatillas de aire retro pasarán a ser la pieza estrella de la colección y el 2023 las querrán lucir todos. El emblemático modelo Gazelle de Adidas en detalle, es un diseño de aire retro e inspiración deportiva.

El nuevo diseño Gazelle de Adidas y Gucci - Fuente: Vogue.

Cuando se las ve de cerca, demuestran que adquirieron un toque de lujo para lucirlo en cualquier ocasión. Desde el momento en que se la vio a Olivia Wilde llevarlas, no ha tardado en convertirse en el último objeto de deseo de los amantes de la moda.

Y a ti ¿Te han gustado?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.