Lali Espósito se luce usando esta tendencia 2022

En el street style, vimos que en este año los flecos se reversionaron y volvieron para marcar tendencia 2022 esta temporada. Los encontramos de diferentes modos, materiales y colores. Son ideales para darle un toque canchero a los looks clásicos. No existen solo para proveerle romanticismo a las prendas y a los accesorios, sino que muchas veces suelen aportar mucho en looks rockeros, como así lo demuestra Lali Espósito.

Los flecos no son nada nuevo. Provienen de las civilizaciones mesopotámicas, en donde los individuos se cubrían con ellos. Luego, se popularizaron en el vestuario de las flappers en los años 20’, creando grandes efectos cuando bailaban, y así fueron apareciendo en las décadas siguientes. Hoy en día, con ellos se puede armar outfits al estilo boho chic, cowboy, rockero o el que te haga sentir más cómoda.

Campera de flecos combinados. Foto: Pinterest.

Firmas como Dior, Chloé, Chanel y Moschino los incorporaron en sus colecciones crucero para darles un plus a sus prendas. Este adorno, que es muy vintage, es super atemporal y versátil, y va bien para las bajas temperaturas como también para las altas.

Los encontramos en tapados, blazers, remeras, carteras, vestidos, faldas y pantalones, y pueden ser más llamativos o con menor grosor. En esta nota te dejamos las prendas con flecos que no pueden faltar en tu armario si quieres lucir como Lali Espósito.

Los flecos son ideales para lucir en una noche de fiesta, así lo demuestra Lali Espósito. Este otoño-invierno si tienes una fiesta no puede faltar en tu armario un buen vestido o una falda de flecos. Aporta un estilo sofisticado y elegante a tu look. Es ideal acompañarlo con stilettos clásicos y accesorios básicos, así tu vestido resalta más.

¡La simpleza del make up y los accesorios hacen resaltar al vestido con flecos! Foto: Pinterest.

En abrigos los encontramos en sweaters, tapados y camperas. En esta última quedan perfectos. Esta temporada, no te puede faltar un total look de cuero con mangas de flecos si quieres estar a la moda y lucir como la cantante del momento.

Total look de cuero: Foto: Instagram @lalioficial

Los flecos en los accesorios nunca dejaron de estar. Estos aros de Lali, con flecos dorados y brillantes, no pueden faltar si vas a una salida nocturna con un look básico. ¡Aportan mucha elegancia!

Accesorios en dorados y plateados. Foto: Instagram @lalioficial

Lali Espósito nos demostró que los flecos son ideales para cualquier oportunidad. ¡No puedes dejar pasar esta tendencia 2022 que va con todo!