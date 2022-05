Tres looks súper juveniles de Jesica Cirio

Jesica Cirio es una influencer que está expuesta a distintas redes sociales y medios de comunicación. Esto no deja que ella pueda vestirse cómoda, con sus calzas deportivas y tops, que es como más se muestra en su Instagram. Sin embargo, no deja de lado las tendencias como el cuero.

Apostamos a que tienes unos pantalones o incluso una falda de cuero que no te animas a usar. Pues, los miedos se enfrentan y nosotras te enseñamos distintos tips y prendas de cuero que puedes usar fácilmente y luciendo espectacular y a la moda.

Pantalones

Los conocidos como "pantalones engomados" son una gran apuesta para todos los días. Además de marcar nuestra figura, son cómodos y preservan nuestro calor. Jesica Cirio también los usa y prefiere llevarlos de esta siguiente manera.

La conductora vistió sus pantalones de cuero negro en un total look en negro con crop top de una sola manga, chaqueta de cuero y botines con altas plataformas. Este es un look más nocturno, en el cual puedes reemplazar el top por una camisa blanca y los botines por zapatillas, y obtendrás un outfit más relajado.

Minifalda

Jesica Cirio impactó con este estilismo en donde volvió a presentar al negro como su color predilecto para combinar con prendas de cuero. Aquí, eligió una minifalda de cuero arruchada en un lateral junto con un crop top de cintas que cruzaban su abdomen, chaqueta de denim con logomanía Chanel y botas altas de Ricky Sarkany.

En esta oportunidad, la influencer lució más juvenil que en el anterior look, ya que cualquier minifalda rejuvenece y estiliza el cuerpo de toda mujer. Si no te agrada el crop top, puedes optar por un body negro o en algún color tendencia como azul o verde.

Bralette

¿Alguna vez viste un bralette de cuero? ¡Jesica Cirio lo tiene! Y sabe cómo llevarlo. Ella usó un bralette de escote corazón de cuero negro acompañado de un traje aguamarina con blazer y pantalones oxford. Como complementos, solo eligió una cartera negra acolchada y stilettos negros.

Esta es una manera de añadir un toque canchero a un traje clásico que llevaste varias veces y no sabes cómo reflotarlo. Además, la combinación con el cuero permite pensar en invierno, por más que el color nos indique verano.

Jesica Cirio nos promete un invierno lleno de prendas engomadas o de cuero. Asique no podemos decirte más que uses todas las piezas de cuero de tu armario y clones los looks de la conductora.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!