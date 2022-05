Presume tu bolso XXL y combínalo como Jennifer López

Jennifer López es una gran amante de los bolsos, sean pequeños, medianos o XXL. Estos últimos son sus favoritos durante el último tiempo, ya que los lleva en todos sus looks más casuales, cancheros e informales. ¡Prueba sus consejos en tus atuendos!

No hay mejor manera de combinar bolsos que jugando con distintas prendas y complementos. Los bolsos grandes son ideales para el día o la noche, pero no para llevar a grandes eventos o fiestas porque es preferible que en esas ocasiones optes por clutchs o sobres pequeños para no opacar tu look. Haz como Jennifer López y lucirás espectacular.

Leyenda

Los bolsos en cuestión pertenecen a Dior y son las tote bag estampadas en tendencia. Uno de ellos es este diseño con estampado de constelaciones en blanco, rojo, negro y verde. En este primer look, Jennifer López se decantó por un minivestido azul de denim con plisados y mangas cortas.

La cantante lo complementó con unas sandalias nude con plataforma y grandes gafas de sol. Uno de los tips a la hora de llevar bolsos cuadrados es elegir prendas ceñidas para que el bolso se destaque o piezas voluminosas, pero mostrando piernas o escote para equilibrar el outfit.

Leyenda

Otro atuendo casual en el que Jennifer López usó el mismo bolso XXL fue este en donde eligió un vestido midi blanco ibicenco, de escote en V, cinto y guardas de encaje. Como zapatos seleccionó unas sandalias de tacón cuadrado nude con brillantes, cadenas doradas y gafas de sol.

Este es un conjunto perfecto para la playa o para ir de compras por la ciudad y estar cómoda pero chic. Además, el bolso de ese tamaño te ayudará a poner todas tus cosas en orden y no estar paseando con muchas bolsas e incómoda.

Leyenda

Jennifer López tiene miles de bolsos, pero este de Dior es uno de sus favoritos. Aquí, optó por uno en estampado en blanco y negro haciendo juego con todo su look. La cantante llevó un vestido largo gris con puntos negros, con cuello camisa, mangas largas y falda ancha.

Lo complementó con un sombrero a cuadros, un reloj negro y unas botas de tacón fino y plataformas en negro. Este es un outfit más elegante y monocromático, lo cual puede ayudarte a lucir más estilizada.

Jennifer López pone a su favor los bolsos XXL y nos enseña cómo llevarlos para verse a la moda.