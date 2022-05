Cómo llevar el look underbood de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti generó revuelo con su look de fiesta en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2022. Hoy hablaremos de los crop tops underbobs, la osada prenda que eligió la panelista de Bendita TV. Algunos la aplaudieron por la sensualidad de su outfit, otros la criticaron porque era demasiado osado para una gala de este tipo. ¿A tí qué te pareció? Puedes votar al final de la nota.

Alejandra Maglietti y un crop top underbob.

La tendencia underbob no es nueva. Ya en 2014 la influencer italiana con impronta internacional Chiara Ferragni la lució y causó revuelo. Con los años, se fue popularizando y hoy es una moda a la que cada vez más mujeres se van sumando. En Argentina, celebrities como Lali Espósito y Jimena Barón la han llevado tanto en looks formales como urbanos.

¿De qué se trata? De enseñar la parte inferior de los pechos con la prenda superior que elijamos. Algunas se animan a más, otras a menos.

Alejandra Maglietti hace tiempo ya que se decanta por looks sensuales y osados, no le teme a mostrarse. Y la gala de los Martín Fierro 2022 no fue la excepción.

Alejandra Maglietti y un look con el abdomen (y un poco más) al descubierto.

La panelista, modelo y abogada combinó el negro y el dorado. El crop top underbob es satinado, con mangas tres cuartos y hombreras, que permiten nivelar visualmente sus hombros y su cadera, marcando así la figura reloj de arena.

La falda, con transparencias, tiene una especia de corte sirena, moldeando su espectacular figura. Es bien larga, tanto que no permite ver el calzado.

Alejandra Maglietti completó el estilismo con un peinado cola de caballo bien tirante y los accesorios, alguna bijou simple y un clutch también negro y dorado.

Ahora, cuéntanos tú: ¿qué te pareció este look con tendencia underbob que eligió Alejandra Maglietti?