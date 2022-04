El impecable look masculino de Kristen Stewart

Kristen Stewart ganó notoriedad por primera vez a los 12 años por su trabajo en "La Habitación del Pánico" (2002) junto a Jodie Foster y desde entonces no paró de trabajar en Hollywood. Gracias a muchas interpretaciones fue nominada a diferentes premios y su estilo masculino al momento de vestirse la destacó siempre entre sus colegas.

En los últimos premios Oscar, que se celebraron el pasado domingo 27 de marzo, la actriz de 31 años rompió el código de etiqueta que pidió La Academia. Por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles desfilaron celebridades como Nicole Kidman en Armani Privé, Penélope Cruz en Chanel y Jessica Chastain en Gucci.

Pero Kristen Stewart sobresalió entre todas y no por un impresionante vestido, sino por su estilo masculino muy clásico. La protagonista de "Spencer" lució un impecable esmoquin corto de Chanel con una camiseta abierta, un collar largo hasta el ombligo y unos tacones que resaltaron su figura.

“Me parece una bomba, me encanta el corbatín que es una alhaja, yo le hubiese hecho un pantalón largo con un gran tajo o uno transparente. Porque el short no sé si es para el Oscar. Igual, está divina, juvenil. El total look me parece uno de los más lindos”, dijo el diseñador argentino Benito Fernández.

No es la primera vez que Kristen Stewart elige un look masculino y uno de los más aclamados fue cuando visitó "The Late Show", el programa de Stephen Colbert, para hablar de su película "Spencer". Allí se la vio nuevamente con una camiseta abierta (con una remera debajo), un pantalón negro de traje y el detalle de la corbato alrededor del cuello de la camisa sin anudar.

La californiana estuvo nominada a Mejor actriz en los Oscar 2022, un premio que se lo llevó Jessica Chastain. "Spencer" narra un relato ficticio de las decisiones que llevaron a Diana, princesa de Gales a terminar su matrimonio con el príncipe Carlos de Gales y renunciar a la familia real británica.

El look masculino le sienta como un guante a Kristen Stewart - Fuente: CBS Broadcasting Inc.

“La película trata sobre un dolor bastante obvio y sin embargo interpretarla fue alegre y hermoso. El efecto que ella produce es obviamente genial y encarnarla en tu propio cuerpo es realmente poderoso. Me sentí genial”, reveló la actriz.

Y siguió: "Fue como un gran rompecabezas emocional. Ella realmente me intriga, por lo que lo asimilé todo. El guion está escrito con impecable precisión y creo que el escritor, el director y yo tuvimos una impresión muy similar de Diana".

La historia tuvo una recepción crítica favorable, con reseñas que elogiaron la actuación de Kristen Stewart y muchos lo consideran su mejor trabajo hasta el momento. Aunque no se hizo con una estatuilla, su nominación dejó asentado que su carrera profesional solo va en ascenso y actualmente se prepara para su nueva película "Crimes of the Future".