Leticia Siciliani y sus looks cómodos pero con glamour

Leticia Siciliani es una de las influencers y actrices jóvenes de la Argentina, que nos divierte con su humor y personalidad. La hermana de la actriz Griselda Siciliani armó su propia carrera a su gusto, ganándose el corazón de todos. Lo mismo pasa con sus looks que nos inspiran y enamoran por la fusión entre deportivo y elegante.

Podríamos denominar al estilo de Leticia Siciliani como un athleisure, es decir, prendas deportivas combinadas con piezas más chic o de lujo, creando un contraste muy llamativo. Es por esto que seleccionamos los looks de la actriz que más te gustarán para clonar.

Leticia Siciliani nos enseña los looks athleisure más top. Foto: Instagram.

La prenda principal del primer look fue un vestido recto con gruesos tirantes, en color verde menta, con líneas verticales blancas en uno de los laterales de la pieza. Leticia Siciliani lo combinó con una camisa blanca XXL, medias y zapatillas blancas, gafas de sol y algunos collares de cuentas.

Este es un claro ejemplo de un look athleisure que combina una prenda clásica y elegante ,como la camisa blanca, junto con otras que lucen deportivas como su vestido y zapatillas. No temas mezclar dos estilos, porque es allí en donde residen los mejores looks.

La actriz combina zapatillas con prendas más lujosas y chic. Foto: Instagram.

Otra forma de clonar a Leticia Siciliani es llevando unas calzas biker y un top, ambos en negro, junto con una chaqueta o chamarra deportiva estilo varsity como esta en verde, medias y zapatillas de plataforma. Aquí, la influencer usó la técnica del labial rojo que siempre concentra mucha elegancia, en contratono, a todo su estilismo deportivo. Este es un look que puedes usar para una salida con amigos o cita.

Combinar un traje deportivo con bralettes o tops es una buena opción. Foto: Instagram.

Para las más arriesgadas, está este atuendo de Leticia Siciliani que querrán lograr ya. La actriz optó por un conjunto deportivo Adidas en blanco y azul junto con un bralette negro y, nuevamente, sus labios rojos cerraron un outfit muy bien pensado. Tienes dos opciones para elegir calzado, ya que este estilismo puedes llevarlo en el día con zapatillas, y en la noche con stilettos o sandalias de tacón negras.

Leticia Siciliani nos arma los looks athleisure que todas necesitamos para estar cómodas sin perder un ápice de elegancia.