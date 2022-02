Las 3 joyas más costosas de Jennifer Lopez y por qué son sus favoritas

Jennifer Lopez es todo un ícono. Exitosa, madre, amante y rodeada de amigos, la diva del Bronx disfruta, sin dudas, de un momento grandioso de su vida. Mimada por todos y aunque no siempre la haya pasado bien, se la ve ¡radiante! Y brilla no solamente gracias a su luz personal, sino también a ciertas joyas: tesoros que posee y luce en ocasiones especiales o no se saca ni para darse una ducha.

Repasamos tres de sus joyas favoritas, las razones por las cuales son tan especiales y todos los detalles. ¿El motivo? Porque amamos a Jennifer Lopez y nos fascina la manera en la que plasma en la moda mucho de su personalidad, su poder y el amor que la une con sus seres queridos.

A bordo del yate de lujo en su último cumpleaños, Jennifer Lopez luce su regalo.

Jennifer Lopez y un collar en honor a Ben

JLo demuestra su amor de muchas formas. Pero en su cumpleaños número 52 lo hizo usando un collar de oro con las letras “B“ “E“ y “N“.

Su gran amor había regresado y la estrella pop quiso grabarlo en medio de su pecho. Así, la ocasión fue la celebración de su cumpleaños en Saint-Tropez, a bordo de un yate de lujo junto a su nuevamente novio Ben Affleck, actor y director.

El evento fue cubierto por paparazzis y aunque la diva fue capturada con lentes de alto alcance y nadie pudo acercarse demasiado, se cuenta con las fotos que ella misma subió a instagram y compartió con sus fanáticos.

El día de su cumpleaños con su gran amor, el actor Ben Affleck.

Allí se la vio festejando en Mónaco con la cadena y al borde del yate luciendo la bella cadena de oro con las letras, que completaban un look casual, fresco y relajado de minivestido con parches estampados en distintos colores y maxi gafas de sol.

Este pequeño homenaje al vínculo fue de ella para él, pero Ben no se quedó atrás. Veamos qué le regaló.

El detalle lo publicó Page Six en Twitter ¡Hermoso!

Las joyas que le regaló Ben A JLo para su cumpleaños número 52

El mismísimo día de su celebración, el novio de Jennifer Lopez no escatimó en gastos y quiso demostrar su amor con un gran gesto. Ben Afflleck le regaló, ese mismo día, 45 mil dólares en cadenas de oro combinadas con distintos dijes: tal como se usa ahora, de diferentes largos. Ella subió una foto en bikini posando el regalo ¡Fabulosa!

Ella posó con su regalo ¡Preciosa!

Cada uno de los dijes fueron elegidos por él para su amor de forma personal según una ejecutiva de TheAdventurine.com, que se los vendió.

Uno de ellos es una llave de oro incrustada en un nudo de diamantes con un corazón que representa lo comprometido que se siente con este amor. Además de otras figuras que eligió especialmente como un león por su fortaleza, la cualidad que más admira de su novia, y una estrella pequeña con un corazón en el centro que simboliza la luz con la que brilla este romance de ensueño.

La verdad es que las joyas “hablan“ y se los ve locamente enamorados.

Captura del video publicado en redes sociales por la cuenta de fans @jloveglow con más detalles sobre las joyas preciosas de Jennifer.

El famoso anillo de compromiso de diamante rosado que Ben le dio a JLo en el pasado

La tercera joya favorita de Jennifer Lopez es, sin dudas, esta pieza única. La atesora tanto que la guarda bajo llave y su círculo íntimo cree que llegará pronto el día en que vuelva a usarla ¿Ustedes qué creen?

Se trata de una de las piezas más detallistas y amorosas que Ben le ofreció en la primera etapa de la relación, cuando sellaron su compromiso para casarse y finalmente no lo hicieron. Es un anillo de compromiso de diamante rosado de Harry Winston con un valor de 2,5 millones de dólares.

El anillo de diamante rosado del que todos hablan ¡Qué intriga!

Algunos dicen que le devolvió el anillo cuando rompieron, otros afirman que se encuentra bajo llave en la casa de Jennifer Lopez, algunos otros que lo tiene él, aguardando la ocasión. Recientemente, allegados a la pareja aseguraron a los medios americanos que no piensan en formalizar por el momento. La verdad, pronto la sabremos y ojalá volvamos a ver ese anillo rosado brillando en el dedo de Jennifer Lopez, aunque por ahora habrá que conformarse con las cadenas de oro.